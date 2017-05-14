Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Su İdaresi Başkanı Mazen el-Benna, Gazze'deki Enfermasyon Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, "Elektrik krizinin devam etmesinden dolayı Gazze halkına su dağıtım hizmetini vermekte zorlanıyoruz." dedi.

Elektrik krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda Su İdaresi'nin jeneratör çalıştırmaya maddi gücünün yetmeyeceğini belirten Benna, "Suyun evlere ulaştırılması için, su kuyularının her saat başı elektrik enerjisine ihtiyacı var." diye konuştu.

Söz konusu durumdan kanalizasyonların da etkileneceğine dikkati çeken Benna, kentlerde su taşkınlarının meydana gelebileceğini aktardı.

Benna, elektrik krizinin tarımı da olumsuz yönde vurduğunu kaydederek, "Tarım alanlarındaki su kuyuları enerji olmadığından çalışmıyor. Bu da gıda üretim ve güvenliğini olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.

Gazze'deki elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor.

Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.

Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerine yüzde 90 vergi uyguluyor.