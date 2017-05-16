ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Stuart Jones, basın toplantısı düzenleyerek, Saydnaya Cezaevi’nde öldürülen mahkumların hapishanenin bir bölümünde inşa edilen fırında yakıldığını söyledi. Jones, Başkent Şam’a yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan hapishanede günde ortalama 50 kişinin öldürüldüğünü savunarak, “Bu fırının, Saydanaya’da öldürülen mahkumların cesetlerini yakarak, delilleri ortadan kaldırmak için inşa edildiğine inanıyoruz” dedi.
Esad mahkumları idam edip cesetlerini yakmış
16.05.2017 - 07:41 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 07:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin Suriye’de binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetlerini fırında yaktığını açıkladı.
Etiketler : esad,suriye,suriyede son durum,
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