Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhafazakar kanadın adayı İbrahim Reisi, reformist ve ılımlı muhafazakarların adayı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi "kasetle" tehdit etti.

Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musallasında düzenlenen seçim mitinginde Cumhurbaşkanı Ruhani'yi 4 yılda yürüttüğü iç ve dış politikalardan dolayı eleştiren Reisi, Ruhani'yi ses kaydıyla tehdit etti.

İbrahim Reisi, İran Devlet Televizyonunda geçen hafta, adayların canlı yayınlanan münazarası sırasında Hasan Ruhani'nin Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a yönelik, "2005 yılında sizin bir dosyanız gündeme getiriliyordu. Ben ifşa edilmesine izin vermedim." sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"20 yıl ülkenin çeşitli güvenlik kademelerinde bulundunuz. (Bugün) Kendi menfaatlerinizi ülke menfaatlerinin önüne mi geçiriyorsunuz? Ruhani'ye öğüt veriyorum. Sözlerinize ve işlerinize dikkat edin. Yarın kaseti önünüze koyarlar, 'biz vermedik biz bu sözleri söylemedik' diyemezsiniz."

"Açıklayın, gizlemeyin"

Ruhani'nin "yabancılardan" medet umar bir siyaset güttüğünü öne süren Reisi, "Yabancı ülkelerle görüşmelerinizi halka açıklayın, gizlemeyin. Ülkede yabancıları etkili, İranlıyı etkisiz saymak doğru olmaz. Yabancı yabancıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında ülke ekonomisinin kötüye gidişatından bahseden İbrahim Reisi, yılda 1 milyon kişiye iş vaadini tekrarladı.

Mitingde, Reisi lehine dün seçimlerden çekildiğini duyuran muhafazakar siyasetçi Galibaf, Reisi için destek çağrısında bulundu.

İbrahim Reisi kimdir?

Muhafazakar kanadın en güçlü adaylarından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi (57), seçimlere İran Başsavcısı olduğu dönemlerle ilgili tartışmaların gölgesinde girdi.

Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı. Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "Katliam Ayetullahı" olarak adlandırılıyor. O dönemde yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği de öne sürülüyor.