ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Puerto Rico'dan Florida eyaletinin kuzeydoğusundaki Titusville'e gitmek için havalan çift motorlu MU-2B tipi uçak ile Bahamalar üzerinde iletişimin kesildiğini bildirdi.
Radardan kaybolan uçakla ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bahamalar'da küçük uçak kayboldu
17.05.2017 - 01:22 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahamalar üzerinde içinde ünlü bir New York'lu iş kadını ve iki çocuğu dahil 4 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu.
ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Puerto Rico'dan Florida eyaletinin kuzeydoğusundaki Titusville'e gitmek için havalan çift motorlu MU-2B tipi uçak ile Bahamalar üzerinde iletişimin kesildiğini bildirdi.
Etiketler : bahamalar,uçak,
474085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474085.aspx
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