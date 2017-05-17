Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Puerto Rico'dan Florida eyaletinin kuzeydoğusundaki Titusville'e gitmek için havalan çift motorlu MU-2B tipi uçak ile Bahamalar üzerinde iletişimin kesildiğini bildirdi.

Radardan kaybolan uçakla ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor.