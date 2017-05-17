Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yayın yapan CNN International'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de kasım ayından bu yana FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü.

ABD basınındaki habere göre konu heyetlerarası görüşmede gündeme geldi. Brunson'a ilişkin meseleyi ilk önce Trump daha sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence açtı.

3 KEZ TALEP GELDİ

Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında Trump'ın Papaz Brunson'ın serbest bırakılması konusunda 3 kez talepte bulunduğu ve acilen ABD'ye iadesini istediği aktarıldı.

​Görüşmeden önce Trump ile görüşen avukatı Jay Sekulow da Trump'ın kendisine papazı kurtarmak için söz verdiğini açıklamıştı. Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı.