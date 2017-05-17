Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere halkına 1960’lı yıllarda korku dolu zamanlar yaşatan Moors Cinayetlerinin faillerinden biri olan Ian Brady, 79 yaşında Merseyside’daki Ashworth Hastanesi’nde akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

Ian Brady, 2 Ocak 1938 yılında İskoçya’da dünyaya geldi. Sorunlu bir çocukluk dönemi yaşayan Brady, 19 yaşında suç ortağı ve sevgilisi olan Myra Hindley ile tanıştı. Brady ile benzer sıkıntılı çocukluk dönemi yaşayan Hindley, 15 yaşındayken arkadaşının havuza düşüp hayatını kaybetmesinden sonra ağır travma yaşayarak, Brady ile 12 Temmuz 1960’lı yıllardaki cinayetleri işledi. İkili, Pauline Reade’i adlı genç kızı araçlarına yardım bahanesiyle davet ederek vahşi cinayeti işledi.

4 AY SONRA İKİNCİ CİNAYET

İkili, 12 yaşında bir erkek çocuğu olan John Kilbride, ilk işlenen cinayetteki gibi araçlarına yardım bahanesiyle davet ederek, vahşi şekilde öldürdü.

1964 YILINDA EN ÜNLÜ CİNAYETİ İŞLEDİLER

İkili, 12 yaşında olan Keith Bennett’ı kaçırdıktan sonra Saddleworth’a götürdü. Brady vahşi şekilde çocuğu öldürerek gömdü. 50 yıllık İnceleme çalışmaları kapsamında, Bennett’in bedeni bulunamadı.

1965’TE SON CİNAYET

17 yaşındaki Edward Evans, ikili tarafından kaçırılıp vahşi şekilde öldürüldü. Hindley’nin kardeşinin eve gelmesi üzerine, olaylar ortaya çıkınca ikili polisler tarafından tutuklandı.

Ömür boyu müebbet cezasına çarptırılan Moors cinayetlerinin faillerinden Myra Hindnley 15 Kasım 2002’de kaldığı cezaevinde öldü.