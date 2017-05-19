Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan  Halep'e bağlı Afrin ilçesinde belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye  bayraklarının yanında nöbet tutan silahlı kişilerin yanında bulunan askeri radar cihazı dikkati çekiyor.

Öte yandan, güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi.
 
Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran  terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını  belirtiyor.
 
 Bayraklar, 11 Mayıs’ta terör örgütü PYD tarafından asılmıştı.