Afganistan'ın Logar vilayetinin Muhammad Aga ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivilin öldüğü bildirildi. Muhammad Aga İlçe Kaymakamı Nasir Amin, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak ettiğini ve araçtakilerden 5'i çocuk 11 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da patlama: 11 ölü
19.05.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Muhammad Aga ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivilin öldüğü bildirildi.
Etiketler : afganistan,
474876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474876.aspx
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