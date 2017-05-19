Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın Logar vilayetinin Muhammad Aga ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivilin öldüğü bildirildi. Muhammad Aga İlçe Kaymakamı Nasir Amin, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak ettiğini ve araçtakilerden 5'i çocuk 11 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.