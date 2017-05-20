Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

Türkiye ile İncirlik krizi yaşayan ve “Askerlerimizi çekeriz” tehdidinde bulunan Almanya, uluslararası arenadan ve NATO’dan aradığı desteği göremeyince geri adım atmak zorunda kaldı. Ankara’dan “güle güle” cevabını alan Almanya’yı ilk şoke eden açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten geldi. Stoltenberg “Türkiye ve Almanya arasında İncirlik Üssü’ne ilişkin anlaşmazlık iki ülke arasındaki bir problem. Bu NATO’nun faaliyetlerini etkilemiyor” demesinin ardından Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’de mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Gabriel, Türkiye’yi şikâyet etti ancak Tillerson’dan da beklediği desteği alamadı.

ÖNERGE MECLİS’TE

Bu gelişmelerin ardından Almanya’da muhalefette yer alan Yeşiller Partisi ve Sol Parti, Alman askerlerinin İncirlik’ten hemen çekilmesi yönünde Federal Meclis’e önerge verdi. Ancak oturumda söz alan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter, Türkiye’nin ziyarete izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu belirtirken “Askerlerin İncirlik’ten çekilmesine karşıyım. Askerlerin tek taraflı ve hemen çekilmesi Avrupa’nın ve Almanya’nın çıkarına değildir” dedi. Askerlerin çekilmesinin bazı sonuçlar doğuracağını belirten Kiesewetter, bunun Türkiye’yi izolasyona götüreceğini ve Almanya ile Türkiye arasındaki bir meseleye dönüşeceğini belirtti. Kiesewetter, konunun NATO’da diplomatik seviyede ele alınmasını gerektiğini kaydetti.

KONYA’DA DA KALIYORLAR

İncirlik konusunda geri adım atan Almanya’nın 72 saat süren yoğun diplomasi trafiğinin ardından, Konya’daki NATO destek noktasında bulunan güçlerini geri çekme düşüncesinden de vazgeçtiği bildirildi. Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, İncirlik’te konuşlu askerlerinin, Konya’da konuşlu NATO’nun AWACS misyonuna verdiği destekle karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Seibert bu anlamda “NATO içinde Konya’daki AWACS görevinden geri çekilme konusunda herhangi bir görüşme veya tartışma yok” ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN’E GÖSTERMELİK ZİYARET

Bu gelişmeler yaşanırken Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik’e alternatifler arasında ilk sırada bulunan Ürdün’ün Azrak Hava Üssü’nü ziyaret edecek. Ancak İncirlik’ten taşınmanın siyasi, askerî ve uzun bir hazırlık ile maliyet gerektirdiği göz önüne alındığında Bakan Leyen’in ziyaretinin göstermelik olduğunu ifade eden uzmanlar, “Hem bölgeye yakınlığı hem de NATO ana gücünün bulunduğu İncirlik ile Azrak’ı kıyaslama yapmak bile doğru olmaz” yorumunu yapıyor.