Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde, deniz kabuğu şeklindeki opera binasını görenler şaşkına dönüyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen ‘’Zhuhai Opera House’’un içinde bin 550 kişilik bir konser salonu, tiyatro salonu, lobi, bir salon ve bir sahne bulunuyor. Türk parasıyla 572 milyon liraya mal olan kültür merkezinde opera konser, bale, müzikal, tiyatro, sanatsal etkinlikler ve defileler sergileniyor.