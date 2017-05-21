Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela hükümet karşıtı gösterilerlerle çalkalanıyor. Başkent Caracas'ta bir ana yolu kapatan binlerce gösterici beyaz tişört giydi, kendi ürettikleri gaz maskelerini taktı.

Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflarda, eylemcilerin dev tankları iterek yolu kapattığı görülüyor. Göstericiler, 'Seçimler hemen' pankartları taşıdı.

Reuters haber ajansı, göstericilerle polisin çatışmasında bir protestocunun yandığını bildiriyor. Ajans, elbiseleri tutuşan göstericinin sokakta koşarken ve daha sonra vücudunda derin yanıkları gösteren fotoğraflar servis etti.

Ana yolu kesen göstericilere karşı iktidarın aldığı önlem ise, şehir merkezine ulaşımı engellemek oldu. Bazı metro istasyonlarına girişler durduruldu.

Ülkede yükselen enflasyondan, artan cinayet oranlarından ve gıda kıtlığından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sorumlu tutan göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

Maduro'nun kontrol ettiği Yüksek Mahkeme 31 Mart'ta kongrenin yetkilerini elinden alınca, ülke karışmıştı.



Mart sonundan bu yana devam eden protestolarda 46 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve birçok kişi de gözaltına alındı.