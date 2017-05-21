Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’da terör örgütü DEAŞ’ın günleri gittikçe azalıyor. Irak ordusu bu haftanın başında kutsal Ramazan ayı başlamadan terör örgütünün Musul’da yenileceğini duyurmuştu.

DEAŞ’ın kentteki varlığının sona ermesine günler kala Irak polisi Musul’un batısında DEAŞ’a ait bir araç bomba fabrikasını ele geçirdi. Araçların elden geçirilerek birer ölüm makinesine dönüştürüldüğü fabrikada 12’den fazla modifiye edilmiş araç bulundu.





Böylelikle bugüne kadar Musul'daki bütün stratejisini savunma hatlarını bomba yüklü araçlarla yok etmek üzerine kuran terör örgütü DEAŞ'a Irak güçlerince oldukça ağır bir darbe indirilmiş oldu. Zira örgütün söz konusu araçları yaptığı merkezin ele geçirilen bu fabrika olduğu tahmin ediliyor.

Kentin batısından gelen son görüntülerde örgütün olduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görülüyor. Musul’da kaçacak yeri kalmayan DEAŞ’a karşı ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyon güçleri de hava operasyonlarıyla terör örgütüne karşı savaşta desteğini sürdürüyor.





Irak ordusunun Ramazan ayı başlamadan DEAŞ’ın Musul’da yenileceği yönündeki açıklamasını de destekler yönde koalisyon güçlerinden de bir açıklama yapılmıştı. Koalisyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian “Düşman tamamen yenilginin eşiğinde” dedi.

Musul'u kurtarma operasyonuna ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve aşiret kuvvetlerinin de yer aldığı 100 bin silahlı güç katılıyor. Bugüne kadar Irak güçleri 774 kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı.





Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DEAŞ'lının bulunduğu tahmin ediliyordu.





200 BİNDEN FAZLA SİVİL KAÇABİLİR

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın kaybetmek üzere olduğu Musul'dan 200 bini aşkın sivilin daha kaçabileceğini duyurdu. Çarşamba günü açıklama yapan uluslararası örgütün İnsani Koordinatörü Lise Grande, "Askeri operasyonlar yoğunlaştı ve Eski Şehir'e doğru çok yaklaştı. 200 binden fazla insanın kaçmasını bekliyoruz" dedi. Reuters haber ajansı geçtiğimiz Salı günü 10 bin sivilin kentten kaçmayı başardığını bildirdi.





