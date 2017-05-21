Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, gıda krizindeki Venezuela'ya her ay binlerce ton buğday gönderme vaadinde bulunduğu belirtildi.

Ciddi bir gıda krizi yaşayan ülkede en zor bulunan gıda maddelerinden biri de un. Özel marketlerde çok zor bulunan un için Venezuelalılar ya kara borsacılara başvuruyor, ya da devlete ait marketlerde saatlerce sıra bekliyor.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk uzun zamandır devam ediyor. Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla bu hoşnutsuzluk sokak protestolarına dönüştü.