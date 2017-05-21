Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında yer alan habere göre, Nairobi eyalet hükümetinin kentte 3 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından eyalet genelinde alarm verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nairobi Eyaleti Sağlık Müdürü Bernard Muiya, Karen semtinde yapılan bir düğünde yedikleri yemek yüzünden hastaneye kaldırılan 7 kişide kolera virüsü tespit edildiğini söyledi.

Muiya, koleraya yakalanan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında yabancıların da olduğu 5 kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

Olası bir kolera salgınına karşı Nairobi eyaleti genelinde 6 gözetim merkezi kurulduğunu söyleyen Muiya, kusma ve ishal gibi şikayetleri olanların vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini belirtti.