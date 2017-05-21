Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iraklı yetkililer ve uluslararası koalisyonun sözcüleri terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki "son kalesi" durumundaki Musul'un batı yakasının kurtarılmasına yönelik operasyonun ramazan ayı öncesinde tamamlanacağına dair açıklamalar yapsa da askeri uzmanlar "bölgedeki sivil nüfus yoğunluğu ve savaşın doğal mecrası" göz önüne alındığında bunun pek de mümkün olamayacağını söylüyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan askeri uzmanlar, Musul'un batısının büyük bölümünün kurtarıldığını ve DEAŞ'ın yaşadığı güç kaybını kabul etmekle birlikte bölgedeki sivil nüfus yoğunluğu ve savaşın geldiği aşamanın ramazan ayı öncesinde operasyonun tamamlanmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi İskender Vitvit, bölgedeki sivil nüfus yoğunluğundan dolayı bombardımanların durdurulduğuna, roket ve top atışı yapılamadığına işaret ederek, "Operasyonun ramazan ayından önce bitmesi uzak bir ihtimal." dedi.

Musul'un batı yakasında, halen örgütün elinde bulunan yerlerin kurtarılmasının güvenlik güçlerinin sivillerden elde edeceği istihbarat bilgilerine bağlı olduğunu ifade eden Vitvit, "Evlere gizlenen DEAŞ'lı teröristler sokak savaşına giren güvenlik güçlerine ateş açıyor. Üstelik kentteki dar sokaklar da orduya ait zırhlı araçların bölgedeki hareket kabiliyetini zorlaşıyor." diye konuştu.

"Operasyonun ramazan ayından önce tamamlanması zor"

Iraklı emekli Tuğgeneral Halil en-Nuaymi de Musul'un batı yakasında örgütün elinde bulunan bölgelerde hala binlerce sivil bulunduğunu belirterek operasyonun ramazan ayından önce bitmesinin zor olduğunu ifade etti.

Nuaymi şunları söyledi:

"DEAŞ, Musul'un batısında büyük güç kaybetti. Burada kalan militanlar başka yolları olmadığından çatışmayı sürdürecektir. Geçişlerini kolaylaştıracak ve yardım gelebilecek güzergahlar da kapatıldığı için çatışma dışında başka yolları kalmadı. DEAŞ'lı teröristler sivilleri kalkan olarak kullandığı için Musul operasyonunun ramazan ayından önce tamamlanması zor."

"DEAŞ, Musul'un batısında sadece yüzde 10'dan daha az bir alanı kontrol ediyor"

Öte yandan Irak Terörle Mücadele Güçleri Komutanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi ise savaş zemininin verilerine göre "operasyonun tamamlanmasına birkaç gün kaldığını" öne sürdü. Esedi şu anda temel sorunun sivillerin dost ateşinden korunması olduğunu söyledi.

Esedi ayrıca, "DEAŞ, Musul'un batısında sadece yüzde 10'dan daha az bir alanı kontrol ediyor. Militanlar, komuta ve kontrolü kaybettiği için savaş stratejisini değiştirerek, farklı bölgelerde aralarında herhangi bir koordinasyon olmaksızın savaşıyor." şeklinde konuştu.

Iraklı yetkililerden "operasyonda sona yaklaşıldı" açıklamaları

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi mayıs ayı başında yaptığı bir açıklamada, "Musul’un tamamında DEAŞ'a karşı zaferi ramazan ayı öncesi ilan edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Irak Ortak Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Yahya Rasul 15 Mayıs'ta "Musul kent merkezinin batısının yüzde 90'ından fazlasının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını" duyurmuş, Başbakan Haydar el-İbadi de hemen ertesi gün yaptığı açıklamada net bir tarih belirtmemekle birlikte "Musul operasyonunun ilerideki günlerde tamamlanacağını" söylemişti

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian da bu hafta başında düzenlediği basın toplantısında kentin tümüyle kuşatıldığını ifade ederek Musul'un batı yakasında kalan DEAŞ'ın çöküşün eşiğinde olduğunu dile getirmişti.

Uluslararası koalisyonun destek verdiği Irak ordu güçleri 19 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasının geri alınması için operasyon başlatmıştı.

Musul Belediyesi verilerine göre, kent merkezindeki 183 mahalleden 83'ü batı yakasında kalıyor. Bunun yanı sıra birçok devlet dairesi, hastane, geniş sanayi bölgesi ve stratejik öneme sahip Musul Havalimanı da batı bölgesinde yer alıyor.

Irak Başbakanı İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda 24 Ocak 2017 itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamının DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.