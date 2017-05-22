Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, başkent Riyad'daki temasları boyunca "ABD-Suudi Arabistan Zirvesi", "ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi" ve "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"ne katıldı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında güvenlik, savunma ve enerji alanlarını kapsayan yaklaşık 380 milyar dolar değerinde anlaşmaların imzalandığı ziyaret sırasında ABD Başkanı'na "Kral Abdülaziz Devlet Nişanı" tevdi edildi.

Trump'ın onuruna düzenlenen etkinlikte Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile "kılıç dansı" gösterisine katılması ziyaretin renkli görüntüleri arasında yer aldı.

Liderlerle ikili görüşmeler

ABD Başkanı, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da bazı bölge liderleriyle de ikili görüşmeler yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki temaslarının ardından bugün öğle saatlerinde İsrail'e geçti.