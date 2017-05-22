Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mayıs’ta Versay Sarayı’nda bir araya gelecek. Putin, Fransa’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Hermitage Müzesi’nde düzenlenen sergiye katılacak. Kremlin Basın Servisi, iki liderin 29 Mayıs’taki görüşmesinde Suriye-Ukrayna krizleri başta olmak üzere ekonomik ve sosyal, kültürel konuların ele alınacağını bildirdi.
Putin, Macron ile bir araya gelecek
22.05.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mayıs’ta bir araya gelecek.
Etiketler : emmanuel macron,vladimir putin,rusya,
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