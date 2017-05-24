Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz göçmen faciası bitmiyor. İtalya sahil güvenlik ekipleri Libya açıklarında 200'den fazla mülteciyi taşıyan botun battığını, olayda 20 mültecinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Reuters haber ajansının geçtiği habere göre arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler, alabora olan iki teknedeki 250'i göçmenin kaybolduğunu duyurmuştu.. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), botlardan birinin Libya açıklarında içindeki 163 göçmenle suya battığını ve altı kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılabildiğini açıkladı.

132 göçmenle Akdeniz'e açılan bir diğer bottan ise 50 göçmen kurtarıldı ve İtalya'nın Sicilya Adası'na getirildi.

Mayıs ayı başından bu hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 600'e yakın. İtalyan sahil güvenlik ekipleri ve diğer gönüllülerin aynı tarihten bugüne kurtardığı göçmen sayısı ise, yaklaşık 7 bin 500.

BM verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Akdeniz'de 1300'den fazla göçmen öldü.