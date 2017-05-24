Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump yönetimiyle mart ayından bu yana yürütülen müzakerelerle şekillenen 2017 bütçesinde binde 8 oranında kesintiye gidildiği görüldü.

Yeni mali yıl bütçesi 2017'ye göre 561 milyon dolar azaldı.

Yeni bütçedeki kesintiyle beraber çok sayıda yeryüzü bilimleri programı ile Göktaşı Yönlendirme Misyonu'nun ve eğitim dairesinin kapatılacağı belirtildi.

Plankton, Aerosol ve Cloud araştırma projeleri, Okyanus Ekosistemi Uydusu PACE, Yörünge Karbon Gözlemevi (OCO-3), İklim Mutlak Işıma ve Kırılma Gözlemevi Keşif Aracı (CLARREO PF), Derin Uzay İklim Gözlemevi (DSCOVR) ve Bulutlar ve Yer Işıma Enerji Sistemi'nin (CERES) yerini alması beklenen Işıma İdare Aygıtı (RBI) kesilen programlar arasında bulunuyor.