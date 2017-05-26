Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde yaşanan ilginç tokalaşma olayı kameraya yansıdı.

TRUMP BU KEZ YENİLDİ

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ABD Başkanı Trump ile tokalaşırken, ABD lideri eliyle, Tacik mevkidaşını kendine çekmeye çalıştı.

O an Rahman daha çabuk davranarak Trump'ı eliyle hafif şekilde kendine çekmeyi başardı. Trump'ın kendine has bir tokalaşma stili var. Trump tokalaşırken karşısındaki kişiyi eliyle kendine çekmeye çalışıyor. Vücut dili uzmanları Trump'la tokalaşmadan önce vücut dengesinin iyi kurulması gerektiğini söylüyor.

JAPONYA BAŞBAKANI ZOR DURUMDA DÜŞMÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Abe, bu tokalaşma sırasında zor durumda kalan liderlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la tokalaşma sırasında kolunun çekilmesine izin vermeyen liderlerden oldu.