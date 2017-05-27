Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Bogota’daki üç mescitten birine ev sahipliği yapan Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezinde toplanan Müslümanlar da ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan dolayısıyla bahçesi aydınlatılan mescitte teravih için toplanan Müslümanlara hurma ikram edildi.

Al Qurtubi Merkezinin yöneticisi ve mescidin Tunus asıllı imamı İlyaz Merzuki, AA muhabirine yaptığı açıklama, tüm İslam aleminin ve Türkiye’nin ramazanını kutladı.

Ramazanın tüm Müslümanlar için mutlu geçmesi temennisinde bulunan Merzuki, Türk halkına seslenerek, “Fiziki olarak bir arada olmasak da kalplerimiz beraber ve birlikte olmaya devam edeceğiz.” dedi.