İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Olay sabah 08.25'te kentin terminalinde gerçekleşti. 18 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Afganistan'da kanlı saldırı, 18 ölü var
27.05.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın güneydoğusunda bulunan Khost kentinde Ramazan'ın ilk günü bir intihar bombacısı, bomba yüklü araçla hain saldırı düzenledi, Feci olayda 18 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Afganistan,canlı bomba,patlama,saldırı,haberler,
477086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477086.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER