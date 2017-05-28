Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti ve yüklü miktarda silah satış anlaşmalarının ardından Rusya da harekete geçti. Moskova yönetimi, Trump’ın son hamlesine karşı Irak, İran ve Suriye ile terörle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İranlı mevkidaşı Ali Şamhani’nin girişimiyle Rusya’nın Zavidovo şehrinde bir toplantı gerçekleştirildi. Irak, İran, Suriye ve Rusya ulusal güvenlik kurumlarının bir araya geldiği toplantıda bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Irak’ta Musul ve Felluce’nin Suriye’de ise Palmira ve Halep’in kurtarılmasının her şeyin bittiği anlamına gelmediği belirtilen toplantıda, bölgede kalıcı olabilmek için askerî bir konseptin geliştirilmesi gerektiği yönünde karar alındı.



UZUN SÜRELİ STRATEJİ

Konuya ilişkin gazetemize bilgi veren diplomatik kaynaklar, tarafların Suriye’deki terörle mücadele konusunda sıkı bir iş birliği yapma karar aldıklarını belirterek “Uzun süreli iş birliği kararı ileri zamanlarda bölgede Irak-İran-Suriye-Rusya askeri-siyasi ittifakını doğuracak” yorumunda bulundu.



BÖLGE ÜLKELERİNE DE KARŞI

Görüşmede “Suriye’deki terörizme karşı başarılı bir mücadele verebilmek için faaliyetleri sadece ülkedeki durumu daha kötüye götürmekle kalmayan, aynı zamanda terör örgütlerinin pozisyonlarını sağlamlaştırmasını sağlayan ülkelerin yasal olmayan askeri müdahalelerinin nötralize edilmesi” gerektiği üzerinde duruldu. Ali Şahmani “Terörizme karşı ne kadar başarılı sonuçlar alınıyorsa terör destekçileri de bir o kadar bu grupları silahlandırma gayreti gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Kaynaklar, kurulacak olan blokun sadece DEAŞ, Nusra Cephesi ve bunun gibi diğer terör örgütlerine değil aynı zamanda bu grupları ve çevredeki Sünni ağırlıklı ülkelere de engel olacağı görüşünü dile getirdi. Moskova’nın söz konusu hamlesinin; ABD, İsrail, Batı ülkeleri ve Türkiye’nin bile bölgeye girmesine müsaade etmemek üzerine kurgulandığı ifade ediliyor.