Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Palu yerleşim birimine 77 kilometre merkezde saptanan depremin UTC saatiyle 14.35'te (TSİ 17.35) ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.



Depremde can ve mal kayıplarına ilişkin bilgi henüz gelmedi.