Merkez üssü Palu yerleşim birimine 77 kilometre merkezde saptanan depremin UTC saatiyle 14.35'te (TSİ 17.35) ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
Depremde can ve mal kayıplarına ilişkin bilgi henüz gelmedi.
Endonezya’da 6.5 büyüklüğünde deprem
29.05.2017 - 20:57 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 20:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya’nın Sulawesi adasında 6.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirtti.
Merkez üssü Palu yerleşim birimine 77 kilometre merkezde saptanan depremin UTC saatiyle 14.35'te (TSİ 17.35) ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
Etiketler : Endonezya,
477614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477614.aspx
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