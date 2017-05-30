Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Rusya’dan buğday ve ayçiçek yağı ithalatı ile ilgili tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi. Türkiye bu hamleyi, Rusya'nın domates satışına izin vermediği için yürürlüğe sokmuştu.

SERTİFİKA SINIRI UYGULAMASINDA VAZGEÇİLDİ

Rusya Buğday Birliği Başkanı Arkadi Zloçevski, Türkiye’nin son olarak Rusya’dan buğday ithalatı ile ilgili koyduğu “yüzde 25 civarında sertifika sınırı” uygulamasından da vazgeçtiğini açıkladı.



Dün gece RIA’ya konuşan Rus yetkili, "Zaten başından itibaren resmi bir yasaklama kararı yoktu. Sadece Türk tarafından, sadece yüzde 25’lik buğdayın vergisiz ithalı için sertifika verilmiş, geri kalan kısmı için vergi ödenmesi gerekmişti. Olan buydu. Pratikte bu sınırlama da kaldırıldı” dedi.

SÖZ VERİLMİŞTİ

Rus medyasında çıkan yorumlarda, bu uygulamaya geçilmesinin, Rus tarafının da Türk gıda ürünleri ile ilgili sınırlamaları kaldırma sözü verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Domates hariç, tüm Türk yaş sebze ve meyve ürünlerinde yasağın bu hafta içinde kaldırılması bekleniyor. Türkiye önce Rus buğdayını yüzde 130 gümrük vergisi muafiyeti kapsamından çıkarmış, daha sonra bu karardan vazgeçmişti.



Bu arada Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’den domates hariç tüm gıda ürünlerinin ithalatına izin veren kararnamenin "önümüzdeki günlerde” hükümet tarafından imzalanacağını söyledi.



Ancak şu aşamada merakla beklenen, Rusya’nın bu hafta sadece “gıda ürünlerindeki kısıtlamaları” mı yoksa liderler zirvesinde söz verildiği gibi “çalışma izni ve inşaat faaliyetleri” dahil tüm yasakları mı kaldıracağı sorusu.