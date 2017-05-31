Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus ordusu, Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki DEAŞ hedeflerine Cruise füzeleri fırlattı. Teröristleri imha eden füzelerin Akdeniz'deki savaş gemisi ile denizaltıdan ateşlendiği bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, füzeyi fırlatmadan Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu. Terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de geniş bir coğrafyayı kontrol ediyor ancak kent olarak elinde yalnızca kalesi Rakka kaldı. Batıdaki en büyük merkezi El Bab'dan Fırat Kalkanı Harekâtı'yla çıkarılan kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u da yitirmek üzere. Suriye'de hem ABD hem de Rusya tarafından vurulan DEAŞ, yakın zamanda tamamen Rakka'ya sıkışacak.

(Milliyet)