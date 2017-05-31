Rus ordusu, Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki DEAŞ hedeflerine Cruise füzeleri fırlattı. Teröristleri imha eden füzelerin Akdeniz'deki savaş gemisi ile denizaltıdan ateşlendiği bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, füzeyi fırlatmadan Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu. Terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de geniş bir coğrafyayı kontrol ediyor ancak kent olarak elinde yalnızca kalesi Rakka kaldı. Batıdaki en büyük merkezi El Bab'dan Fırat Kalkanı Harekâtı'yla çıkarılan kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u da yitirmek üzere. Suriye'de hem ABD hem de Rusya tarafından vurulan DEAŞ, yakın zamanda tamamen Rakka'ya sıkışacak.
(Milliyet)
Rusya, füze fırlattı! Türkiye'ye haber verdi
31.05.2017 - 09:15 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'deki Rus savaş gemisi ve denizaltıdan ateşlenen füzeler Suriye'nin Palmira çevresindeki DEAŞ militanlarını vurdu. Moskova yönetimi, düğmeye basılmadan önce Türkiye, ABD ve İsrail'e haber verildiğini açıkladı.
Rus ordusu, Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki DEAŞ hedeflerine Cruise füzeleri fırlattı. Teröristleri imha eden füzelerin Akdeniz'deki savaş gemisi ile denizaltıdan ateşlendiği bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, füzeyi fırlatmadan Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu. Terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de geniş bir coğrafyayı kontrol ediyor ancak kent olarak elinde yalnızca kalesi Rakka kaldı. Batıdaki en büyük merkezi El Bab'dan Fırat Kalkanı Harekâtı'yla çıkarılan kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u da yitirmek üzere. Suriye'de hem ABD hem de Rusya tarafından vurulan DEAŞ, yakın zamanda tamamen Rakka'ya sıkışacak.
Etiketler : son dakika,rusya,haberler,son dakika,daeş,rakka,
477993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477993.aspx
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