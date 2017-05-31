Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkililerinin CBS News televizyonuna verdiği bilgilere göre Kabil'deki terör saldırısında ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 300 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bakanlık Sözcüsü İsmail Kavusi bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını bildirdi.

"ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ YANINDA PATLADI"

Bölgedeki NATO yetkililerinin verdiği bilgiye göre bombalı saldırı Almanya Büyükelçiliği yanında patlatıldı. Bombalı saldırı nedeniyle Almanya, Fransa ve İran büyükelçiliklerinin büyük hasar gördüğü belirtiliyor. NATO yetkilileri büyükelçiliklerde ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

"BOMBA SU TANKERİNE YERLEŞTİRİLDİ"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş da saldırının bölgedeki bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiğini kaydetti. Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vazir Akbar Han'daki binaların çoğunun camları kırıldı. Patlama nedeniyle civardaki birçok araç da yandı. Bölgeden uzun süre dumanlar yükseldiği belirtildi. Türkiye gazetesi

TÜRK ASKERİ FOTOĞRAFLADI

Kabil'de görevli Türk askeri birliğinden çekilen bir fotoğraf, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

BÜYÜKELÇİLİKLER BÖLGESİ

Güvenlik güçlerinin patlamanın olduğu bölgeyi kordona alarak trafiği kestiği bildirildi. Bölgede Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Kanada, İran ve Türkiye Büyükelçiliği ile istihbarat servisi binaları yer alıyor. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, failin Taliban veya DEAŞ terör örgütü olduğu düşünülüyor.