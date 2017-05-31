Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu çoğu sivil 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıda ölenler arasında Asya televizyon kanalının muhabiri Suheyb el-Hiti ile 4 askerin bulunduğunu aktaran Muhammedi, yaralılar arasında ise El-Camiiyye televizyonunda kameraman olarak görev yapan Vemıd ed-Delimi ile 4 askerin yer aldığını ifade etti.

Muhammedi, durumu ağır yaralıların Er-Ramadi Hastanesi'ne, diğerlerinin başkent Bağdat'taki farklı hastanelere nakledildiği bilgisini verdi.