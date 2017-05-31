Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok. Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'nden yayınlanan mesajda, "Krallık okulunda bir saldırı oldu. Lütfen bölgeden uzak durun" ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan'da okulda saldırı
31.05.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı.
Etiketler : suudi arabistan,saldırı,
478094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478094.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER