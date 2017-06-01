Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore ve ABD'yi nükleer savaşın eşiğine getiren gerilimin üstünden haftalar geçti ancak bölgede tansiyon düşmüş değil. Japonya ve ABD Orduları, Kuzey Kore kıyılarının karşısında dev bir tatbikata girişti.

Japon Denizi'ndeki tatbikatta ABD'nin uçak gemileri USS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson gövde gösterisi yaparken, ilk fotoğraflar Pentagon tarafından paylaşıldı.

Japonya'nın iki savaş gemisi ile helikopter gemileri de tatbikatta boy gösteriyor. Reuters haber ajansı, Japon F-15'ler ile Amerikan F-18 savaş uçaklarının aynı anda havalandığını bildiriyor.





Japon ordu sözcüsü, "İlk kez iki uçak gemisiyle tatbikat yapıyoruz. Bu bizim için büyük bir manevra" dedi.

Bu yıl içinde dokuzuncu kez füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yalnızca Batılı devletlerin değil Rusya'nın da tepkisini çekiyor. Donald Trump yönetimi, Çin üzerinden baskı yaparak Pyongyang'ı testlerden vazgeçirmeye çalışsa da şimdiye kadar başarılı olamadı. Pekin yönetimi Kim Jong-un'a karşı birkaç kez sesini yükseltti ancak Pyongyang'dan bugüne kadar görülmemiş sertlikte bir yanıt aldı.

ABD'nin iki ay önce USS Carl Vinson uçak gemisiyle diğer savaş gemilerini bölgeye göndermesi, tarafları savaşın kıyısına kadar getirmişti.

Kuzey Kore, uçak gemisini tek füzeyle batırabileceğini belirterek birçok kez nükleer silah kullanabileceği tehdidini savurdu. Washington yönetimi ise, askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu defalarca ilan etti.





Nisan ayı başındaki füze denemesinin ardından ABD'nin THAAD füze savunma sistemi alelacele Güney Kore'ye kuruldu. Bu hamle Çin ve Rusya'nın tepkisini çekiyor.

Kim döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Testlere hız veren ve bu yılki dokuzuncu füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, Mayıs ayı içinde bugüne kadarki en uzun menzilli füzesi Hwasong-12'yi başarıyla fırlattı. Nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-12, 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaştı ve 787 kilometre katetti. Söz konusu füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Kuzey Kore'den son füze, 29 Mayıs'ta fırlatıldı ve havada altı dakika kalan Scud füzesi Japon karasularına düştü.





Ürküten harita

Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir haritayı yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.





25 milyon insan tehlikede

ABD'li istihbarat uzmanları, Kuzey Kore'ye bir askeri operasyonun büyük riskler taşıdığını söylüyor. Aniden füze ya da nükleer tesislerin vurulması, tek başına Kuzey Kore'nin tüm kapasitesini imha etmeye yetmiyor. Böyle bir hamle, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore veya Japonya'ya saldırmasına yol açabilir.

Füze teknolojileri uzmanı ve 38 North adlı sitenin yöneticisi John Schilling'e göre, Kuzey Kore’nin sınıra yığılı 21 binden fazla top ve füze rampası bulunuyor. Söz konusu silahlar, Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde yaşayan 25 milyon kişiyi tehdit ediyor. Güney Kore’nin kalabalık başkenti, sınırın yalnızca 56 kilometre uzağında.