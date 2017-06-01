Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıklayarak şu ifadelere yer verdi; "Kimse bu adımı, Başkan'ın (Trump) İsrail'e ve ABD-İsrail ittifakına olan güçlü desteğinden geri adım olarak görmemeli. Başkan Trump, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin şansını artırmak ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak amacıyla bu kararı almıştır."