Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov yaptığı açıklamada, Rusya’nın yerli domates üretim sanayini geliştireceği ve bunun için 3 yılın belirleyici olacağını aktardı. Domates dışında Türkiye’den ithal edilen sebzelere yönelik kısıtlamaları kaldırmaya ilişkin belgelerin hazır olduğunu belirten Tkaçov, Rus domates endüstrisini geliştireceklerini ve yakında kendi ürünlerini ihraç edebileceklerini de sözlerine ekledi.