Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde bulunan Katif kentinde patlama meydana geldi. Bombalı aracın patlamasıyla meydana gelen saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken saldırı sonucu ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.