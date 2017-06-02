Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Trudeau, "ABD federal hükümetinin Paris anlaşmasından çekilmeye karar vermesinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın iklim değişikliği ile mücadele ve temiz ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını bozmadan devam ettirdiğini vurguladı.

Kanadalıların değişen iklimin sert gerçekleriyle mücadele etmek için kararlı ve kolektif eylemde bulunmaları gerektiğini bildiğini belirten Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Anlaşma, ABD'nin verdiği karar ile cılızlaşırken, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve temiz ekonomilere geçiş için dünyadaki artan momentumdan esinlenerek anlaşma içinde kalmaya devam ediyoruz. Kanada sözleşmeyi destekleyen diğer tüm taraflarla birlikte durmaktan gurur duyuyor. Dünyada karşı karşıya olduğumuz en büyük zorluklardan birinde ilerleme sağlamak için yerli ve yabancı ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bu yalnızca temiz büyümenin devasa ekonomik fırsatları ve iklim değişikliğinin baskıcı tehditlerine cevap verme ihtiyacı için değil, çocuklarımız için gelecekte daha temiz, sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gezegen bırakmak isteyen iddialı ve sarsılmaz bir arzu ile ilgilidir.

Bizler bu dünyadaki gözetim sorumlularıyız. Bu yüzden Kanada, iklim değişikliğine ve temiz bir büyümeyi teşvik etmek için ABD ve diğer paydaşlarıyla çalışmaya devam edecektir. Ayrıca, tüm insanlar için kritik önem taşıyan konuyu tartışmak ve emisyon azaltımı dahil olmak üzere ortak çalışma alanlarını belirlemek için ABD hükümeti ile temasa devam edeceğiz."