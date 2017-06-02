Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Etimesgut’a bağlı Yaprakcık bölgesinde etkisiz hâle getirilen 2 DEAŞ’lı teröristin kaldığı hücre evinde bulunan cep telefonları ve bilgisayarlarda yeni bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin cep telefonlarından Suriye’deki çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilen şahıslarla Rusça konuşarak iletişime geçtikleri ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin raporları doğrultusunda, öldürülen teröristlere eylem emrinin şifreli bir biçimde bu telefon görüşmelerinde verildiği değerlendiriliyor. Teröristlerin, başkente gelmeden önce çeşitli sivil toplum örgütlerinin etkinlik programlarını takip ettikleri ve bilgi toplamaya çalıştıklarını belirleyen savcılık, zanlıların kim ya da kimlerle irtibatlı olduklarını araştırıyor.