Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 2016’daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ABD Başkanı Donald Trump’ın başını her geçen gün biraz daha ağrıtmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Trump’ın avukatı Michael Cohen ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ı ifadeye çağırdı. Kongre nezdindeki soruşturma kapsamında daha önce Trump’ın eski danışmanları Roger Stone, Paul Manafort ve Carter Page gibi isimler de ifade vermeye davet edilmişti. Başkan’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de devam eden FBI soruşturmasının kapsamına dahil edildiği belirtiliyor. ABD medyasında çıkan haberlerde, Kushner’in Rus yetkililere gizli bir iletişim kanalı kurmayı teklif ettiği iddia edilmişti. Rusya’nın ABD seçimlerine etki edip etmediği konusunda özel savcı Robert Mueller’in yönettiği bir Adalet Bakanlığı soruşturması ve Kongre’nin dört komitesinde devam eden incelemeler var. Kongre’deki soruşturmalar Senato İstihbarat, Senato Adalet, Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Temsilciler Meclisi Denetim Komiteleri tarafından yürütülüyor. FBI ve diğer ABD istihbarat kuruluşları, Rusya’nın Trump’ın kazanması için başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını düşünüyor.



BEYAZ SARAY: CEVAP YOK

Öte yandan Beyaz Saray’da yapılan basın toplantısı sırasında bir gazeteci, görevden alınan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey’in elinde olduğu ve Rusya - Trump ilişkisini ispat ettiği öne sürülen belgeleri sordu. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Biz Başkan’ın gündemine yoğunlaşıyoruz, bu konuyla alakalı gelecek soruların muhatabı Marc Kasowitz’dir” diyerek bu soruşturma hakkındaki soruları kabul etmeyeceğini belirtti. Trump’ın uzun süredir avukatlığını yapan Marc Kasowitz, ABD Başkan’ının boşanma ve ticari davalarına bakıyor.