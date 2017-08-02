Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi, başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını Beyaz Saray'a göndermişti. Moskova yönetimi misilleme olarak Rusya'da bulunan 755 ABD'li diplomatın Eylül ayına kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.
Tansiyon yükseliyor! Trump imzayı attı...
02.08.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre; ABD Başkanı Trump, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara yönelik tasarıya imzayı attı.
Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi, başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını Beyaz Saray'a göndermişti. Moskova yönetimi misilleme olarak Rusya'da bulunan 755 ABD'li diplomatın Eylül ayına kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.
Etiketler : rusya,abd,donald trump,yaptırım,
493458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/493458.aspx
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