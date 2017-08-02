Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi, başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını Beyaz Saray'a göndermişti. Moskova yönetimi misilleme olarak Rusya'da bulunan 755 ABD'li diplomatın Eylül ayına kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

