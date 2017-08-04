Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen ordusu adına yayın yapan 26sepnews haber sitesine göre, Husiler, Ed-Dali iline bağlı Cuben ilçesinde 14, El-Hudeyde iline bağlı E-Zeydiyye ilçesinde de 4 kişiyi kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Kaçırma eylemi, Husilerin bölgedeki bir komutanın korumasının öldürülmesinin ardından gerçekleştirildi.

Husiler ile Yemen makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetinin verilerine göre, Husilerce kaçırılan ve hapishanelerde tutulan Yemenlilerin sayısı 3 bini aşıyor.