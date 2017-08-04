Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın büyük tepkisine neden olan yasa ülkenin demiryolu, gemicilik, metal ve madencilik gibi kilit sektörlerini de hedef alıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Rusya'daki petrol şirketleriyle iş yapan şirketlere de kısıtlamalar gelecek. Konuya sosyal medya sitesi Facebook üzerinden tepki gösteren Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, yeni yaptırımlar nedeniyle ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını belirterek "ABD, bu yaptırım hamlesiyle Rusya'ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı" dedi.

TRUMP ACİZLİK GÖSTERDİ

Medvedev, "Trump yönetimi de büyük bir acizlik göstererek tüm yürütme gücünü Kongreye devretti" ifadelerini kullandı. ABD'nin, Rusya'ya karşı tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattığına işaret eden Medvedev, Rusya'nın yeni yaptırımlarla başa çıkmayı başaracağını söyledi.