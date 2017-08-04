Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölen kişilerden ikisinin 14 yaşında iki çocuk olduğu açıklandı. Yaz kampında bulunan çocuklardan birinin ise ağır yaralandığı belirtiliyor. İsviçre'nin Graubunden kantonunda gerçekleşen olayda pilotun da hayatını kaybettiği ifade edildi.