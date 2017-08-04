Ölen kişilerden ikisinin 14 yaşında iki çocuk olduğu açıklandı. Yaz kampında bulunan çocuklardan birinin ise ağır yaralandığı belirtiliyor. İsviçre'nin Graubunden kantonunda gerçekleşen olayda pilotun da hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsviçre'de uçak düştü
04.08.2017 - 17:26 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFP haber ajansı, İsviçre'de bir yaz kampında bir uçağın düşmesi sonucunda pilot dahil üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Etiketler : isviçre,uçak düştü,
493956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/493956.aspx
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