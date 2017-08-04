Ölen kişilerden ikisinin 14 yaşında iki çocuk olduğu açıklandı. Yaz kampında bulunan çocuklardan birinin ise ağır yaralandığı belirtiliyor.  İsviçre'nin Graubunden kantonunda gerçekleşen olayda pilotun da hayatını kaybettiği ifade edildi. 