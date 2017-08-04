Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM tarafından bin 200 kişiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 28’i Trump hakkında olumsuz düşüncelere sahipken, yüzde 48’i kayıtsız, yalnızca yüzde 18’i olumlu bakıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, temmuz ayında yapılan bir önceki araştırmada katılımcıların yüzde 27’sinin Trump’a olumlu baktığı hatırlatılırken, halkın bakış açısındaki olumsuz seyrin başlıca nedeni olarak ABD Kongresi tarafından Rusya’ya yönelik yaptırımları genişleten tasarının yasalaşması gösterildi.

ABD Başkanı Trump, Kongrenin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısını "ciddi ölçüde kusurlu" olmasına karşın "ulusal birlik" için imzaladığını açıklamıştı.