Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD güçlerinin, Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 72'nci yıldönümünde, katledilen 140 bin kişi anısına anma töreni düzenlendi. Dünyadaki ilk atom bombası saldırısının yapıldığı Hiroşima kentinin tamamına yakınının yok olmasına neden olan saldırının yıldönümü töreni, saldırının merkez üssü yakınındaki Barış Parkı'nda düzenlendi. Törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katıldı.

Ne olmuştu?

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Japon İmparatorluğu'nun ABD'nin en önemli donanma üslerinden olan Pearl Harbor'a düzenlediği saldırıda 2 binden fazla ABD askeri hayatını kaybederken, Amerikan donanmasının en önemli gemileri batırılmıştı (7 Aralık 1941). Savaşın sonlarına doğru teslim olmayı reddeden Japonya karşısında hem zafer kazanma hırsına bürünen, hem de Pearl Harbor saldırısının intikamını almak isteyen ABD'li yetkililer, o güne kadar denenmemiş bir silahı sivil halkın üzerinde deneyerek on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

ABD güçlerinin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima kentini hedef alan atom bombası saldırısında şehrin tamamına yakını yok oldu. Saldırı sonrası, 1945 yılının sonuna kadar 140 bin insan hayatını kaybetti. Daha sonra, ABD'li yetkililerin önceden Japonların hayat ve hareket tarzlarını araştırarak insanların en çok dışarıda oldukları saati saptadığı ve saldırıyı bu araştırma doğrultusunda gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD güçlerinin Hiroşima saldırısından sonraki hedefi ise 9 Ağustos 1945'te Nagasaki kenti oldu. Bu saldırıda da, saldırı ve saldırı sonrası 140 binden fazla insanın hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

ABD yönetimi saldırılara ilişkin herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermezken, geçtiğimiz yıl Hiroşima'ya ziyaret gerçekleştiren eski başkan Barack Obama katliamla alakalı "Özür dilenecek mi?" sorusuna, "Hayır. Çünkü hükümet başkanları savaşın ortasında her tür kararı alabiliyor. Soruları yöneltmek ve yanıtları araştırmak tarihçilerin görevi." cevabını vermişti.