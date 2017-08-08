Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'nde sabah namazı öncesinde düzenlenen ve imamın ofisinde küçük çaplı hasara neden olan saldırıya tepkiler devam ediyor.

Minnesota Valisi Dayton, camiyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırının "korkunç, alçakça ve korkakça bir terör eylemi" olduğunu belirterek saldırganın yakalanacağını ve yargılanacağını umduğunu ifade etti.

Minnesota'dan ABD'nin ilk Müslüman Kongre Üyesi seçilen ve yaklaşık 10 yıldır Kongrede görev yapan Demokrat Partili Keith Ellison da saldırıyı kınadı ve "Bu camiye, bu ibadet evine bomba atacak bir insanı kınamak için sevecen, nazik ve kapsayıcı şekilde tepki vermekten daha iyi bir yol yok. Birlik olursak, Allah'ın izniyle bunun üstesinden gelebiliriz." dedi.

Saldırının ardından yerel polis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silah ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) soruşturma başlatmıştı.



Halk yardım kampanyası başlattı

Camideki hasar için açılan GoFundMe internet sayfası üzerinden pazartesi sabahı itibarıyla 900 kişi 36 bin dolar yadımda bulundu.

Bu arada, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de saldırının sorumlusunun yakalanmasına yardımcı olacaklara 24 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Minnesota'da 2016 yılında eyalet çapında 14 Müslüman karşıtı eylem düzenlendiği belirtildi.