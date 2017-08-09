Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 7 yıldır 9 aylık hamile gibi görünen kadın sonunda hastaneye gidince karnındaki şişliğin sebebi ortaya çıktı. 40 yaşındaki kadının karnından çıkan doktorları bile hayrete düşürdü.

DOKTORLARIN BİLE AĞZI AÇIK KALDI



Guatemala'da ismi belirtilmeyen bir kadın bundan tam 7 yıl önce karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Daily Mail'in haberine göre iyi huylu tümör olarak bilinen fibroid teşhisi konuldu ancak bazı kişisel ve kültürel sebeplerden dolayı tedavi olmayı reddetti.



40 yaşındaki kadın 7 yıl sonra tedavi olmak için geldiğinde karnının büyüklüğü doktorların ağzını açık bıraktı.