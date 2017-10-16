Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haley, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin şimdilik İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan ayrılmayacağını ve hedeflerinin "daha iyi bir anlaşma" olduğunu ifade etti.

Nikki Haley, "Anlaşmadan ayrılmıyoruz. Biz Amerikan halkının kendini daha güvende hissetmesi için durumu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Demek istediğimiz anlaşma, bazı şeyleri yapmaktan vazgeçmeniz içindi ama vazgeçmediniz. Bu durumda İran'ı daha hesap verebilir hale getirmek için ne yapabiliriz?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "daha orantılı" bir çözüm için Kongre ile yakından çalıştığını belirten Haley, "İran anlaşmasını gözden geçirmemiz tamamen Kuzey Kore yüzünden. İran'ın bir sonraki Kuzey Kore olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını açıklamış ve "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.