Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi, devlet televizyonuda yayımlanan açıklamasında, Kerkük halkından güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde olmalarını isteyerek, "IKBY ve özellikle Kerkük'teki halkımızın selametine önem veriyor ve güvenliklerini sağlama konusunda onlara güvence veriyoruz." dedi.

"Görevim, anayasaya göre halka hizmet etmek ve parçalanma riskine maruz kalan ülkenin birliğini korumaktır." diyen İbadi, "IKBY'dekilerin referandumdan vazgeçmelerini, anayasaya uymalarını ve DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalarını sağlamaya, Irak ve halkının karşılaşacağı büyük riski onlara anlatmaya çalıştık. Ancak IKBY'deki dostlar şahsi ve parti çıkarlarını halkın çıkarlarına yeğlediler." ifadelerini kullandı.

IKBY'de kendilerine karşı koyanların "anaysaya aykırı davrandığını" vurgulayan İbadi, bunların uluslararası toplumun referanduma karşı çıkmasını da hafife aldığını dile getirdi.