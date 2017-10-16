Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri Kerkürk'te operasyonlarını sürdürüyor. Irak ordusu ile çatışabilecek gücünün bulunmadığını açıklayan peşmergeler geri çekiliyor.





PKK'NIN KERKÜK HAMLESİ



Peşmergenin kaçışı Barzani'nin elini zora soktu. Bölgede savunma birliği neredeyse kalmayan Barzani peşmergeleri PKK'lı teröristleri devreye soktu.





Peşmergenin çekilmesini fırsat bilen PKK Kerkük'e yığınak oluşturmaya çalışıyor. Türkiye ve Suriye sınırlarından gelen içeri gelen PKK'lı teröistler Peşmerge'den silah alan PKK'lı teröristler, ellerindeki silahlar ile kent merkezindeki bazı cadde ve sokak başlarını tutmaya başladı.





PKK HUMMER CİPLER İLE ÇIKARTMA YAPIYOR



Peşmerge'den ağır silah alan terör örgütü PKK'lı militanların ise ellerindeki silahlar ve bindikleri Hummerlarla kent merkezinde tur attıkları görülüyor.





ABD malı olan ve genel olarak Irak savaşı da dahil olmak üzere ABD'nin olduğu tüm savaşlarda kullanılan Hummer cipler bu sefer PKK'lı teröristlerce kullanıldı. En son ABD'nin YPG/PYD'ye yaptığı mühimmat yardımında Suriye'ye gönderilen Hummer'ların direkt PKK'lı teröristlerin eline nasıl geçtiği "ilginç" bir bilinmezlik.







HAŞDİ ŞABİ'DEN PKK'YA SERT CEVAP



PKK unsurları Anayasa'ya aykırı olarak "sözde" elde edilen toprakları Irak ordusundan korumak için Kerkük meydanlarını kendine cephe edinmeye çalışıyor. Sosyal medyadan örgütlenme faaliyetleri için uğraş veren teröristlere Haşdi Şabi milisleri misliyle cevap veriyor.





Bölgeyi kendilerine siper etmeye çalışan PKK'lı teröristler ile Haşdi Şabi milisleri arasında şiddetli çatışmaları yaşandığı bölgeden gelen bilgiler arasında yer alırken, teröistlerin de peşmergeler gibi kaçışa geçtiği belirtiliyor.











