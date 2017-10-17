Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Madrid’te bulunan Torrejon de Ardoz askeri üssü yakınlarında bir askeri üssün düştüğü ve pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, uçağın kalkış sırasında düştüğünü dile getirdi.