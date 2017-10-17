İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Madrid’te bulunan Torrejon de Ardoz askeri üssü yakınlarında bir askeri üssün düştüğü ve pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, uçağın kalkış sırasında düştüğünü dile getirdi.
Madrid yakınlarında savaş uçağı düştü
17.10.2017 - 12:40 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait F18 tipi savaş uçağının Madrid yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Etiketler : İspanya Savunma Bakanlığı,hava kuvvetleri,Madrid,savaş uçağı,
511993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511993.aspx
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