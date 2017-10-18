Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Kerkük’ün Irak Merkezî Hükûmeti’nin eline geçmesinin ardından Barzani’nin “içeriden ihanete uğradık” sözlerinin perde arkası aralanmaya başladı. Pazar günü Süleymaniye’ye giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile eski Irak Cumhurbaşkanı Celâl Talabani’nin eşi Hero İbrahim Ahmed arasında ciddi bir pazarlık yapıldığı ortaya çıktı. Görüşme sırasında Hero Talabani’nin Merkezî Hükûmet’e karşı direnemeyeceklerini belirterek, “Peşmergeyi Kerkük’ten çekelim. Merkezî Hükûmet’e karşı direnemeyiz. Bütün Peşmerge’yi katlederler” teklifine karşılık, Barzani’nin, bu teklifi reddettiği ve “Biz çekilmeyeceğiz” dediği ortaya çıktı.

Bu görüşmenin ardından Barzani, Talabani’ye bağlı Peşmergelerin Kürt bölgesel yönetiminin savunma gücü olmaktan çıkarılması yönünde hükûmete talimat verdi. Bu talimatla birlikte Barzani ve Talabani arasında gerginlik had safhaya ulaştı. Talabani cephesi ise Barzani’nin oğlu Mesrur’un yolsuzlukları ile ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini içeren bir açıklama yayınladı.

SÜLEYMANİ İLE PAZARLIK

Barzani ve Hero Talabani arasındaki görüşmeden sonuç alınamaması ve gerginliğin tırmanması üzerine Talabani ailesi ile İran ve Iraklı isimlerle bir araya geldiği öğrenildi. Irak güçleriyle, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye Kerkük’ün teslim edilmesi konusunda Talabani ailesinin anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Lideri Hadi El-Amiri, Süleymaniye’de Talabani’nin oğlu Pavel Talabani, eşi Hero Talabani ve KYB İstihbarat Müdürü olan Talabani’nin yeğeni Lahor Şeyh Cengi ile bir araya geldi. Yapılan anlaşmayla Barzani saf dışı bırakıldı. Talabani’ye bağlı Peşmerge gücünün çatışmayacağı ve Süleymaniye’ye çekileceği garantisi verildi.

Bağdat’ın Kerkük’ün boşaltılması için verdiği 48 saatlik sürenin dolması üzerine Irak güçleri ve Haşdi Şabi Kerkük’e doğru yola çıktı. Talabani’nin Peşmergelerinin Kerkük’ten ayrılması için Süleymaniye yolu hariç diğer yerler ablukaya alındı. Bu ayrılıkla birlikte Barzani Peşmergeleri de şehri terk etmek zorunda kaldı.

HAİN KİM?

Peşmerge’nin çekilmesinin ardından Barzani ve Talabani ailesi arasında ihanet tartışması başladı. Barzani’nin “içeriden ihanete uğradık” sözlerine karşılık, Lahor Cengi Talabani “Biz Kürt halkının hakkını müdafaayla ilgilenirken, Mesud Barzani petrol çalmak ve nüfuzunu sağlamakla meşguldü. Evlatlarımızı bundan sonra onun (Barzani’nin) mevkii için ölüme gönderemeyiz. Onu artık başkan olarak görmüyoruz. Bu savaş Barzani ve oğullarının petrol savaşıydı” şeklinde yazılı açıklama yayınladı.

Barzani kanadından yapılan yeni bir açıklama ile Talabani ailesi “Kerkük’ü satmak” ve “Kürt halkına ihanet etmekle” suçlandı.

Bütün bu gerginlikler sürerken Irak eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ise geçmişte Barzani ve Talabani arasında onlarca yıl süren savaşa atıfta bulunarak “Irak Kürt bölgesinde bugün itibarıyla yeni bir savaşın kapısı aralandı” şeklinde kişisel hesabından açıklama yaptı. Talabani’nin ölümünün ardından KYB Genel Sekreterliğine getirilen Kerkük Bölge Komutanı Kosret Resul, Talabani ailesinin İran ile yaptığı anlaşmayı ihanet olarak nitelendirerek ‘’Bazı KYB’lilerin Bağdat saflarına katıldığı doğrudur. Bu tarihî ihanettir. İrademiz kırılmayacak” açıklaması yaptı.

Bu açıklama üzerine Kosret Resul’ün gö-revinden uzaklaştırıldığı, yerine ise Pavel Talabani’nin getirildiği iddia edildi.

İki taraf arasında gerginlik sürerken Erbil’e çekilmeye zorlanan Barzani güçleri, Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi sonrası güvenliği sağlayan Peşmergeyi de geri çekti.

“48 SAAT İÇİNDE BIRAK”

İran temsilcisi Kasım Süleymani, Haşdi Şabi’nin Irak sorumlusu Hadi El Amiri ve Celal Talabani’nin oğlu Batif Talabani, Irak Meclisi’nde merkezi yönetimin yetkileriyle bir toplantı yaptı. Burada varılan anlaşmaya göre, Mesud Barzani’nin 48 saat içinde görevinden ayrılması, yerine de IKBY’nin eski Başbakanı Behram Salihi’nin getirilmesi istendi. Barzani’nin istifa etmemesi halinde ise Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Erbil’e gireceği uyarısı yapıldı.



KÜRTLET DEVLETİ UNUTACAK!

Irak Parlamentosu Değişim Hareketi (Goran) Parlamenteri Mesud Haydar, Celal Talabani’nin oğlu Pavel Talabani ile Haşdi Şabi Sorumlusu ve Bedir Tugayları Komutanı Hadil El-Amiri’nin imzaladığı gizli anlaşmanın detaylarını açıkladı. 9 maddelik anlaşmaya göre;

¥ Erbil ve Süleymaniye iki ayrı Kürt bölgesi olarak yeniden planlanacak. Süleymaniye’de Kürt bölgesine Halepçe ve Kerkük dâhil edilerek burada yeni bir hükûmet kurulacak.

¥ Iraklı güçler çatışmasız bir şekilde 2014 öncesi yerlere geri dönecek. Tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve Peşmerge geri çekilecek.

¥ Kerkük dâhil 17 kasaba ve nahiye Merkezî Hükûmet’e teslim edilecek.

¥ Kerkük merkezinde ortak yönetim olacak. 15 Kürt mahallesi Kürtler, 25 mahalle de diğer oluşumlar tarafından yönetilecek.

¥ Kerkük’teki stratejik yerlerin yönetimi Merkezî Hükûmet’te olacak; Keywan Karargâhı, havaalanı ve petrol yatakları da dâhil.

¥ Süleymaniye’deki havalimanı uluslararası havalimanı olacak ve Erbil devre dışı bırakılacak.

¥ Süleymaniye ve Kerkük’teki memur maaşları Merkezî Hükûmet tarafından ödenecek.

¥ Süleymaniye sınırındaki Peşmergelerin maaşları Merkezî Hükûmet tarafından ödenecek.

¥ Halepçe, Süleymaniye ve Kerkük bölgesini kapsayan yeni bir bölge oluşturulacak, burası Talabani ailesinin kontrolünde olacak.

Bütün bunlar olurken Fransız modeli esas alınacak. Bir daha iki Kürt grup asla bir araya gelmeyecek ve bir Kürt devletinin kurulması için adım atmayacak.

MALİKİ BASTIRIYOR

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki’nin liderliğindeki Dava Partisi, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yargılanması için Anayasa Mahkemesine gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Barzani’nin referandum ile ülke topraklarını bölmek, sonrasında da Kerkük’e giren Irak güçlerine silah kullanma talimatı vererek “vatana ihanet” suçları işlediğini açıklayan Dava Partisi yetkilileri, bu girişimin anayasal bir suç olduğunu belirterek, yargılanması gerektiğini duyurdu. Dava Partisinin komisyonda aldığı karar üzerine bugün Anayasa Mahkemesine gitmesi bekleniyor.

27 Eylül tarihinde de Barzani ve IKBY’deki bazı isimlerin yargılanması yönünde Irak Parlamentosu karar almıştı.

Merkezî Hükûmet ile Kuzey Irak’taki bölgesel yönetim arasında Kerkük’ün Irak güçlerine teslim edilmesi ile ilgili yaşanan gerginlik sonrası Talabani ve Barzani’ye bağlı Peşmerge güçleri Kerkük’e gitmiş, Talabani güçleri çatışmadan bölgeden çekilirken Barzani’ye bağlı Peşmerge ise çatışmaya girmişti.

TÜRKMENLER KABUL ETMİYORLAR

Sadr grubundan Meclis’e giren Tuzhurmatu eski milletvekili Fevzi Ekrem, Talabani ve Irak arasında yapılan anlaşmayı tanımadığını belirterek, eğer bir anlaşma yapılacaksa bunun taraflarının Türkmenler, Kürtler ve Araplar olması gerektiğini söyledi. Bağdat ile Kürtler arasında kalmak istemediklerin ifade eden Ekrem, daha önce Maliki döneminde Tuzhurmatı, Telafer ve Kerkük’ün Türkmen şehri olarak kabul edildiğini anlaşma olacaksa bunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ekrem “Kürtler kendilerine çekidüzen versin, oldubittiyle bir halkın geleceği yok sayılamaz” diye konuştu.