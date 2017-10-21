Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Erbil için talimat verdiği iddiası üzerine kentte kırmızı alarma geçildi.

İSRAİL AJANLARI ERBİL'DE



Kerkük'te Irak Ordusu'ndan kaçan PKK'lı teröristler ve peşmergeler, bölgedeki İsrail ajanlarından alınan talimatlarla mevzilendi.





PKK'LI TERÖRİSTTE PEŞMERGE KIYAFETİ



Irak Ordusu'na karşı Erbil'de direnmeyi planlayan PKK'lı teröristler, peşmerge kıyafetleri giymeye başladı. Teröristleri, ayaklarındaki mekaplar ele verdi.





ALMAN FÜZELERİ..



Almanya'nın verdiği füzeler ve diğer Avrupa ülkelerinden alınan silahlarla nöbet tutan peşmerge kıyafetli teröristler, bölgede direniş göstereceklerini söylüyor.





İSRAİL'İN ÇIKARI



İsrail Başbakanı Netanyahu, Barzani yönetiminin sözde referandumunu desteklediklerini açık bir şekilde beyan etmişti.

Bölgede Kürt devleti kurulmasını isteyen İsrail, bunun kendi faydalarını olacağını da açık açık dile getiriyordu.